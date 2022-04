Delphine BERAUD

Après une "migration" dans le midi, me voilà de retour chez moi, où le travail est un peu plus dur à trouver si on veut de la stabilité. Sans doute un mal pour un bien. Je saute le pas dans l'aventure "chef d'entreprise", il y a maintenant 4 ans.

D'accord, c'est un secteur que je connais déjà un peu,Papa étant artisan. Du coup avec le réseau, l'expérience et le conseil, me voilà lancée. C'est à la fois grisant et angoissant, mais c'est avant tout un plaisir d'être son propre patron.