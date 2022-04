Delphine BERGE

De formation juridique, mon parcours professionnel témoigne de ma polyvalence et de mon appétence pour découvrir de nouveaux secteurs et relever de nouveaux défis.

Après une première expérience dans un service contentieux bancaire, j'ai intégré depuis 2013 la CPAM de Loir et Cher où j'ai successivement occupé un poste d'audiencière qui consistait à défendre les dossiers devant l'ex Tribunal des Affaires de sécurité sociale puis je suis devenue responsable adjointe du service juridique et lutte contre la fraude.

J'occupe aujourd'hui un poste de responsable du service Recours contre Tiers. Je manage une équipe de 23 personnes + 2 cadres. Cette activité allie technique (droit de la responsabilité civile et médicale) et management (suivi d'activité, plans d'action, fixation des objectifs)



Mes compétences :

Droit des procédures collectives

Droit de la sécurité sociale

Management