Delphine BERGER

Actuellement en poste en tant que Consultante Finance, j'ai été près d'1 an et demi chez le Client Société Générale, au sein de BHFM.

Je suis à la recherche de nouvelles opportunités dans le domaine de la Gestion des Risques Financiers et de l'Analyse Financière afin de développer mes compétences acquises et en développer de nouvelles.

D'un naturel curieux et dynamique, je suis prête à m'investir à 100% dans les missions qui me seront confiées.

Je dispose de plus de 4 ans d'expérience professionnelle en tant qu'Analyste Financier et Risk Manager Junior.

Afin de pouvoir orienter ma carrière professionnelle vers la direction de la Finance, je possède un Master 2 en Finance de Marché avec mention.









Mes compétences :

Pack office

Ciel compta

Sage

VBA

Access

Lotus

Hyperion

Certification AMF

Bloomberg