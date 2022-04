Delphine BERGER

Compétences en:



- Management des ressources humaines

- Gestion de service et de projets

- Gestion et planification de ressources humaines et budgétaires

- Développement, coordination, supervision et évaluation de projets

- Formation et animation d’équipe

- Conception de stratégies de développement économique, social et territorial

- Diagnostic et accompagnement social



Mes compétences :

Coordination de projet

Développement économique

Ressources humaines

Gestion financière

Financement de projet

Management

Leadership

Direction de projet

Recrutement

Formation

Planification stratégique

Conduite de réunion

Analyse de données

Analyse des besoins

Travail en équipe

Adaptabilité

Recherche de financement

Sens de l'initiative

Réactivité

Rigueur

Association loi 1901

ONG

Education

Relations sociales

Gestion des compétences

Prévention

Promotion

Prise de décision

Prise de parole

Force de proposition

Rédaction de contenus

Autonomie

Diplomatie

Collectivités Territoriales

Recherche de fonds

Gestion de partenariats

Recherche documentaire

Recherche de partenaires

Economie sociale et solidaire