Delphine BERNARD

Ma mission au quotidien : le développement de l'activité en conformité avec la politique Commerciale, la politique Ressources de Manpower, et ceci dans le respect de la législation ; mais aussi l'Organisation (convergence des activités) et la bonne répartition des rôles au sein de l'agence.

Je dois garantir la performance de mon Equipe et le développement des collaborateurs.

Je dois également garantir la bonne qualité de service auprès des clients, candidats et des intérimaires. De plus, je dois analyser et mettre en place de mesures correctives au regard des indicateurs de pilotage et de résultats de l'agence.

Et enfin, je suis le garant de la notoriété du réseau Manpower et de son offre commerciale sur le périmètre assigné.







Mes compétences :

Vente

Management

Recrutement

Coaching