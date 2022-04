Delphine BERNARD

Après 9 ans d'activité en tant qu'ingénieur Recherche et Développement dans le domaine de la pâtisserie pour les marques St Michel, Bonne Maman et toutes marques de distributeur dans la société St Michel (41), j'ai évolué vers un poste d'ingénieur Process sur le site de production de St Michel à Contres durant 2 ans. J'avais pour mission le rôle de maillon entre la production, la qualité et la R&D pour l'amélioration de produits existants, le lancement de nouveaux produits, la diminution des pertes, la formation du personnel, les actions d'amélioration continue dans le cadre des certifications aux normes ISO 9001,14001, IFS, BRC et OSHAS 18001.

De 2011 à 2015 toujours au sein du groupe St Michel mais dans un tout nouveau site de production, j'occupe un poste à double mission: Responsable qualité, hygiène, sécurité, environnement et responsable de production. Les objectifs de ce site à son ouverture en mars 2011 étaient l'obtention des certifications ISO 9001, SMETA 4 PILARS et FSCC22000 et la commercialisation de 30 nouvelles recettes traditionnelles. J'ai participé activement à la réalisation de ce beau challenge. Leader et force de proposition j'ai pu mener mon équipe (15 personnes) à la réussite de ce projet qui continue de grandir toujours dans le cadre de l'amélioration continue.

Aujourd'hui toujours sur St Michel Développement, je suis en charge des services QHSE et R&D, je manage une équipe de 3 personnes sur ce site d'innovation et vitrine du groupe St Michel.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Développement process

Process

Process production

Production

Qualité

Recherche

Recherche et Développement