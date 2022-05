Mickaël MAZZELLA

Après une formation d'ingénieur Agronome spécialisé dans les industries agroalimentaires j'ai débuté ma carrière comme ingénieur de Recherche et Développement en pâtisserie industrielle.



J'ai ensuite exercé le poste d'ingénieur production/process dans la même usine.



Par la suite, j'ai occupé pendant 6 ans le poste d'Ingénieur process chez Mondelez International (groupe Kraft Foods).

Certifié Green Belt pour la méthodologie 6 Sigma, j'étais en charge du déploiement des outils informatiques de MSP/SPC (Maitrise Statistique des procédés) dans les usines européennes de la catégorie Biscuits (Lu).

Membre actif d'une équipe d'experts, l'accompagnement des équipes de production dans le trouble shooting et le transfert des produits était une de mes missions principales.



A présent, je suis Ingénieur d'Affaires pour le compte du groupe ProXES (Lognes, 77).

La filiale française a pour mission la commercialisation de la gamme de matériels des sociétés du groupe (Stephan Machinery, Fryma Koruma et Terlet) sur les marchés francophones.

Acteur incontournable des industries agroalimentaires, le groupe ProXES est fournisseur de solutions complètes de cuisson, broyage, émulsions, refroidissement, désaération pour toutes les industries agroalimentaires.



Mon expérience technique de plus de 10 ans doublé de compétences commerciales me permets une excellente compréhension des problématiques rencontrées par mes clients et d'y répondre par des solutions innovantes.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Formulation

Gestion de projets

Industrialisation

Industrie agroalimentaire

MSP

pâtisserie

Process

Production

Qualité

Recherche

SPC

Analyses des besoins clients

Relations clients

Gestion commerciale

Négociation commerciale