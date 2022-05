Vincent ESMANGART

Je cherche à développer mon réseau commercial afin de me donner de nouvelles expériences, et aussi de pouvoir enrichir ma base de contact.

Je suis en charge du développement commercial d'un secteur très riche en agroalimentaire et industrie. Notre activité au sein de la société INTERROLL me permet d'acquérir de l'expérience dans beaucoup de secteur ( Process Agroalimentaire, logistique, automobile, pharmaceutique, industrie, e-commerce ).