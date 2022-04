Delphine BERNARD

Spécialiste en gestion et analyse crédit immobilier avec 14 ans d'expérience dans ce domaine, je suis aujourd'hui responsable de secteur immobilier. Je maîtrise d'une large de gamme de produits immobilier (Taux fixe, semi-fixe, in-fine, révisable...) ainsi que les réglementations en vigueur dans le domaine, ce qui me permet d'assurer les tâches de fidélisation, de formation et de conseils sur ces produits en BtoB et BtoC.

Mes qualités de polyvalence, de réactivité, de dynamisme et organisationnelle, me permettent d'assurer la coordination des opérations durant tout le process de commercialisation et d'accord de prêt ainsi que la gestion des problématiques spécifiques au domaine du prêt immobilier.





Mes compétences :

Conseil

Analyse financière

Commerciale