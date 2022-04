Delphine BERNARD-LE NEZET

Actuellement Directeur Marchés, Etudes et Logistique pour les laboratoires Octapharma France, que j'ai rejoints en 2005, j'ai 20 ans d'expérience, à dominante Supply Chain et Marchés Hospitaliers complétée par du Marketing, principalement dans l'Industrie Pharmaceutique.



Ingénieur de formation (Mines de St Etienne), j'ai acquis mon expérience Supply Chain tout d'abord au sein du cabinet de conseil Ernst&Young puis du laboratoire Biogen - notamment en temps que Responsable Logistique International, et enfin chez Octapharma France. Mes compétences incluent la gestion des Marchés Hospitaliers et l'ensemble de la Supply Chain, avec une connaissance plus approfondie de la Planification, des Prévisions, et de la Logistique Commerciale (ADV, gestion de sous-traitants - entreposage, distribution, transport). Je suis également Auditeur Logistique, certifiée par l'ASLOG (Association Française pour la Logistique) en 2005.



J'ai complété cette expérience logistique par 3 ans en Marketing Pharmaceutique et gestion de projets transversaux (développement d'un autoinjecteur, préparation du lancement d'un nouveau produit) chez Biogen.



Mes compétences :

Audit

audit logistique

Biotechnologie

Bricolage

Conseil

International

Logistique

Marchés publics

Marketing

Marketing intelligence

Planification

Rénovation

Start up

Supply chain