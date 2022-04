Delphine BERNHARD

La détermination est un des facteurs clés de réussite.



Les qualités qui me caractérisent:

-Volonté et tenacité

-Grande faculté d'adaptation

-La notion de l'engagement

-Le goût du challenge

-La culture de l'objectif à atteindre

-l'envie d'apprendre et progresser

-L'esprit d'équipe



Mes compétences :

Esprit d'analyse et de synthèse

Autonomie

Gestion des priorités

Pédagogie

L'orientation client

Adaptation et flexibilité

Organiser des réunions

Aisance relationnelle

Capacité d'observation et de discernement

Animation de formations et de réunions

Force de communication

Perfectionnement en anglais

Bonne capacité d'anticipation

Informatique

Relations publiques