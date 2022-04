Delphine BERTHOD

Actuellement en 3ème année de licence art plastique, je suis à la recherche d'un maître d'apprentissage, ou au moins d'un stage chez un tatoueur professionnel, qui voudrait bien m'enseigner ce qu'il sait de cet art. Je suis quelqu'un de sérieux, et je souhait vraiment me former à ce magnifique métier afin de le voir évoluer et le partager