Delphine BILLET

Vous vous demandez sûrement ce qui me différencie des autres esthéticiennes ? Ce métier c’est moi et c’est avant tout des valeurs humaines qui me sont chères :



- La solidarité : en permettant à tous d’avoir accès à des soins esthétiques à domicile, en structure (ex : ehpad, clinique, entreprise, structure médicale et paramédicale…) et en entreprise (ex : conciergerie solidaire).

- Le respect : de votre peau et de l’environnement par le choix de cosmétiques naturels.

- La revalorisation de soi : je suis convaincue que l’esthétique peut être un outil d’épanouissement et c’est pourquoi je propose des soins individuels et collectifs (ex : ateliers).

- Le lien social : en prenant soin de vous, en vous apportant un moment de détente et de relaxation, en personnalisant mes soins et en étant à l’écoute de vos besoins.



J’ai créé mon institut mobile O de Peau pour me déplacer chez vous, en structure (ehpad, clinique, structure médical et para médical…) et en entreprise



Mes compétences :

spa praticienne

Soins esthétiques