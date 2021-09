Laura PLUOT

› Accueil et standard



› Traitement du courrier et gestion des messages électroniques



› Gestion de plannings



› Organisation des déplacements professionnels



› Gestion et suivi de la base de données clients



› Suivi des actions commerciales (enregistrement des devis et commandes, relance paiements et devis clients, réponse et suivi des dossiers d’appel d’offres, prise de rendez-vous pour les commerciaux et techniciens)



› Contrôle qualité (suivi des dépannages et rendez-vous commerciaux) et évaluation satisfaction client



> > Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Access, Publisher), Acrobat, Photoshop, Lotus Notes < <