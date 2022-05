Nicolas JOUBART

Diplômé d’une business school of management d’un master de marketing : Manager de la stratégie commerciale. Fiable, dynamique, rigoureux, autonome et capable de m’adapter avec des expériences marketing et commerciales en France et aux Etats Unis, je souhaite mettre à profit ma pluridisciplinarité afin de développer l’activité commerciale de votre entreprise.



Mes compétences :

B to B

Marketing

Communication

cosmétiques

Anglais

Management

Commerce

Distribution

Excellence

Gestion

Pilotage de la performance