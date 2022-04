Delphine BINET

Je suis fondatrice de l'Art d'Aimer/ parentalité positive où j'organise et anime des ateliers Kimochis pour bambins, enfants et pré-adolescents. Je conçois également des ateliers de création artistiques -La palette des émotions- pour stimuler la créativité des enfants et leur faire découvrir la richesse de leur palette sensorielle et émotionnelle unique, au travers des Arts Plastiques. Enfin, je propose un cycle de formation Parents Formidables, destiné aux adultes, parents et professionnels, pour découvrir et s'entraîner aux pratiques éducatives efficaces, recommandées par le Conseil de l'Europe.



Mon cheminement



Formation initiale

Pour vous en dire un peu plus sur mon cheminement, ma première passion fut l'Art et l'artisanat d'art. J'ai ainsi parcouru l'hexagone pour suivre des études pratiques de vitrail dans le sud-est de la France, puis des études théoriques à la Sorbonne à Paris, pour m'ouvrir à la création pure à l'Ecole des Beaux Arts de Nantes, où j'ai obtenu mon diplôme de 5eme année (DNSEP) avec une mention spéciale du jury.



Carrière art contemporain

Je me suis alors engagée, pendant plus de quinze ans, dans une carrière dédiée à l'art contemporain en France et à Londres, pour des missions dans des lieux aussi éclectiques que magiques comme des écoles bilingues, des (hauts lieux) du design, des musées, des festivals et événements spécialisés et un centre d'art. J'ai notamment été membre fondateur, directrice artistique et commissaire d'exposition du festival Œkoumène, dans les Hautes Pyrénées.



Nouvelle vie

Je suis aujourd'hui une femme de 40 ans, heureuse maman d'un garçon et peut-être bientôt de son petit frère ou de sa petite sœur. La maternité fut pour moi une révélation. J'ai choisi de réorganiser totalement ma vie et de me former aux ateliers Faber & Mazlish, au programme Kimochis, puis d'intégrer l'EIREM, l'école d'Isabelle Fillozat, où je me forme aujourd'hui en Cycle II, en région parisienne et à Aix en Provence, pour déboucher sur un titre de Coach Parental.



Élan

J'espère que vous trouverez dans ces ateliers la ressource, la confiance et l'élan pour devenir les parents que vous souhaitez vraiment être, des parents formidables.



J'aurais plaisir à vous rencontrer et à travailler avec vous, à bientôt!



