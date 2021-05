Delphine BIVILLE

Je suis actuellement conseillère commerciale chez un bailleur social.



Mes missions consistent à prospecter dans le Serveur National d'Enregistrement.

De plus, je dois développer mon portefeuille commercial au regard des priorités de l'office, analyser et comprendre le besoin, conseiller et renseigner.



J'ai également un rôle d'accompagnement des prospects dans la réalisation de leurs projets, assurer les visites commerciales, préparer et instruire les dossiers de commissions d'attribution des logements.



Enfin je dois mettre en oeuvre les mutations après instruction du dossier et réaliser une veille sur les fichiers des demandeurs et locataires en attente d'une mutation.