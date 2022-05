Tony DANEL

Tout en répondant aux exigences de mes clients, j'exploite un portefeuille dans divers secteurs tels que l'agro alimentaire, la grande distribution et le tertiaire. Ma devise est : "une rentabilité maximum, un client satisfait".



Pour parvenir à cette devise, je gère un personnel de soixante dix agents d'entretien sur Calais, Boulogne sur mer, Dunkerque et Amiens. j'apporte mes conseils, mes directives et mon savoir faire pour aller plus haut dans la satisfaction des clients. Je garde en ligne de mire le cahier des charges.



Toujours en quête de chiffre d'affaires, je suis à l'affût de prestations exceptionnelles. Pour cela, je décripte le client et j'aborde les recherches des besoins.



Je suis partant pour un nouveau challenge sur la région lilloise. Mes missions abordent tous les domaines professionnels (l'inspection, la formation, RH, etc...).



alors n'hésitez pas, un message, un rendez-vous, un nouvel élan...