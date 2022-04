Delphine BLANC

Je suis une jeune femme dynamique, capable de m'adapter rapidement aux conditions, prête à apprendre, polyvalente et motivée à évoluer. Mon sens de l'organisation, mon engagement dans mes projets font de moi une personne sur qui compter.

Mes multiples voyages m'ont donné le goût du contact et de la découverte. De nature curieuse, je prends plaisir à approfondir les sujets qui m’intéressent.

Je m’intéresse depuis quelques années déjà à la photographie, j’apprécie autant les expos que sa pratique en elle même. Ayant participer à plusieurs stages, je possède les bases importantes pour réaliser de la photo, l'inspiration faisant le reste.

La décoration et le design, font partis de mes autres centres d’intérêts. J'ai grandi avec des parents très créatifs, mon père artisan électricien a à son actif plus d'une dizaine de maisons construites de ses mains et ma mère en était la décoratrice, quelques unes de leurs villas dans les Antilles sont apparues dans plusieurs magazines de décoration. Ils m'ont donné ce goût pour l'architecture d’intérieur et d’extérieur, cela m'a appris la minutie, la patience, l'organisation d'un espace.

Je me suis inscrite sur Viadeo pour nouer des relations professionnelles et partager des expériences, des conseils.