Delphine BLANC

15 ans d'expérience dans les secteurs du Transport et de la Logistique au cours desquels j'ai acquis la maîtrise des techniques de vente de prestations de services en BtoB et une très bonne connaissance du métier. Aujourd'hui Manager des Ventes, je suis capable de motiver et fédérer une équipe autour d'un projet, d'être à l'écoute des clients et des collaborateurs, d'instaurer un climat de confiance propice à l'atteinte des objectifs.



Mes compétences :

Négociation