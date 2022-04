Delphine BOISDRON

Je suis aujourd'hui en charge de la communication à l'Université d'Angers.

D'abord recrutée comme chargée de communication/webmaster, j'ai créé le service et j'ai exercé seule pendant 5 ans. Puis le service s'est étoffé et j'ai été nommée responsable communication. Aujourd'hui j'exerce le poste de directrice de la communication et j'encadre une équipe de 7 personnes (pôle gestion de projet, pôle PAO, pôle web, pôle rédactionnel et pôle audiovisuel).



Mes compétences :

Communication