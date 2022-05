Sonia BOUCHERON

Accompagnement individuel et collectif à la validation des acquis de l'expérience (VAE 2002, VAP 85), et bilans de compétences pour adultes.

Méthodes utilisées:

- entretiens d'explicitation de Vermersch

- récits de vie

- instruction au SOSIE

- animation de groupe



Ingénierie pédagogique et de formation:

- Travail sur les référentiels de compétences et de formation

- Appui aux enseignants pour l'homologation de DU au RNCP

- Référente pour les contrats de professionnalisation

- création de méthodologies d’analyse de l’expérience professionnelle et de synthèse des compétences

- création d’outils pédagogiques : analyse de parcours, évaluation,méthodologie de l’écrit universitaire et des mémoires



Communication

- communication interne et externe (journées portes ouvertes, salons, plaquettes, livrets, site, présentations) avec le service communication

- création de forums candidats via les réseaux sociaux Web 2.0

- veille, prospective et développement de projets avec des partenaires externes (cellule infoVAE IDF, collectivités territoriales, communautés d'agglomérations, organismes financeurs)

- référente VAE auprès des entreprises afin de développer la VAE collective (Saipem S.A, Groupama, Sanofi)

- participation active au réseau national CNAM et FCU, groupe de travail sur l'expertise jury



RH et Gestion

- formation des personnels en interne et des stagiaires sur la VAE

- mise en place de tableaux de bords, de guides, gestion administrative, statistique et financière de la cellule VAE et remontées statistiques relatives aux validations VAE et VAP auprès du Ministère de l'Enseignement Supérieur



Mes compétences :

Consulting

Business intelligence

Business development

Ressources humaines

Formation continue

Psychologue du travail

Accompagnement individuel

VAE