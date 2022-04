Delphine BOISGARD

Agent administratif, disposant de 4 années d’expériences, je souhaite trouver un poste en lien avec le social afin d’aider chacun dans ses démarches administratives. Mon parcours varié, de par la diversité des structures et des postes occupés, démontre mon importante capacité d’adaptation et une certaine polyvalence. De plus, la rigueur, l’autonomie, la discrétion, le relationnel et la rapidité d’exécution dont je fais preuve, sont autant de qualités que je désire mettre à votre profit au sein de votre structure.



Mes compétences :

Prise d'initiatives

Rigueur, efficacité, autonomie, discrétion, sens d

Maitrise du Pack Office

Polyvalence, adaptabilité, rapidité d’exécution

Sens du relationnel et de l’écoute

Digne de confiance, professionnalisme

Discrétion