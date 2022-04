Delphine BONNET

Je suis actuellement consultante chez SECAFI (Groupe Alpha) où je conseille les partenaires sociaux sur la base d'expertises stratégiques et financières ou d'analyse de problématiques plus précises liées à l'organisation.

Grace à mon évolution au sein du cabinet j'ai la capacité d'analyser plusieurs secteurs d'activité (Assurance- Prévoyance - Industrie Automobile - SEM - Santé et Médico-Social) et différentes problématiques.

Ma formation universitaire (DESS Gestion et management des PME) m'a conduite à m'intéresser à de nombreux sujets et particulièrement l'entreprenariat et l'évaluation de projets. J'ai réalisé un stage en évaluation de projet de croissance externe pour une grande coopérative agricole de l'ouest (TERRENA) et j'accompagne actuellement des étudiants en Master dans la création de projet d'entreprise.

Par ailleurs, au cours de ma vie professionnelle j'ai été formée et acquis le titre de Médiateur, inscrite à l'Association des Médiateurs Européens.



Mes compétences :

Analyse financière

Médiateur

Rapidité