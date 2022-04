Delphine BORDEAUX

Il est difficile pour une femme de se réaliser professionnellement tout en gardant un équilibre avec une vie sociale et personnelle. J’accompagne les femmes à sortir du syndrome de la bonne élève et à exploiter pleinement leur potentiel.



> > Mon atout ?

J’allie à mon expérience de 20 ans en entreprise une véritable expertise sur la réussite professionnelle au féminin.



> > Ma différence ?

Formée à la pratique de la communication non violente, mon approche de la réussite professionnelle féminine est celle de la 3e voie, celle où les femmes trouveront leur place aux cotés des hommes, celle où le masculin se réconciliera avec le féminin.



> > Mes valeurs : Respect, confiance, volonté, responsabilisation, équité, ouverture d'esprit.



> > Vous souhaitez vous épanouir professionnellement sans renoncer à votre vie privée, évoluer dans votre entreprise, obtenir de la reconnaissance…

Mais vous ne voyez pas comment faire ? Faire plus ? Faire différemment ? Savez-vous vraiment après quoi vous courez et pourquoi ?



Découvrez la formation "Coachez et Boostez votre Carrière"​ 100% dédiée aux femmes qui souhaitent réussir leur carrière en exploitant pleinement leur potentiel.

http://www.delphineb.1tpego.net/delphineb/le-syndrome-de-la-bonne-eleve.php



Si vous jugez intéressant pour vous comme pour moi de nous rencontrer,

- Appelez moi au 06 71 70 53 64 ou

- Ecrivez-moi à contact@carrieres-de-femmes.com



Mes compétences :

Marketing

Coaching professionnel

Produits financiers

Négociation

Assurance Vie

Immobilier

E-learning

Service client

Management

Transmission de patrimoine

Négociation contrats