Delphine BOSSE

Coordinatrice d'événements - meetings planner dans le secteur corporate/associatif/culturel, je remplis des missions en freelance.



Tourisme, événementiel, spectacles et loisirs sont des secteurs où je me suis épanouie pleinement pendant près de 19 ans. Une formation sur la conduite de projets culturels en 2006 m'a permis de capitaliser mes compétences et d'assurer plusieurs fonctions au coeur d'une équipe corporate très active et d'être responsable de coordination des événements/conférences pour les publics internes et externes sur le territoire européen.



Aujourd'hui je m'engage à vos cotés pour coordonner la logistique et l'organisation complète de vos événements internationaux.



Bien cordialement,

Delphine



