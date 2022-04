Delphine BOUCHET-COLIN

Après un parcours de chef de projet web, et un poste de Relations Publiques occupé dans des théâtres parisiens, J'accompagne des Compagnies de Théâtre en Développement, Presse ou Relations Publiques. J'effectue des missions ponctuelles en Développement / Conseil en Relations publiques et communication web, pour des structures culturelles telle que :

Le Musée des Arts Forains, le Théâtre de Belleville, Théâtre Déjazet : Relais et fidélisation auprès des Comités d'entreprises et associations, Conservatoire dramatique...



Actu : Attachée de Presse / communication digitale

La Compagnie Barbès 35 - Paris / Bourgogne

Nos Films : Récits de films > saison 1, 2, 3 en création de 2019 à 2021

Bovary, les films sont plus harmonieux que la vie > En tournée de juillet 2017 à mars 2018

- Crocodiles (JP) Création le 24 janvier 2017 au Théâtre d’Auxerre (89) En tournée de nov. 2017 à Paris à juillet 2019 à Avignon

Les 7 jours de Simon Labrosse au Lucernaire

L'effrayante forêt juste devant nous Auxerre, Montreuil...



Missions

Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique (Paris 9e)

Compagnie du Singe debout (Vanves)

Accompagnement Diffusion - Presse

Quand un animal te Regarde au Dunois en juin 2016





Cie du Chameau - JP -

contes de ma Babouchka

L'homme aux loups

- Création 2012

- Avignon 2014

. Les contes Tsiganes

7 spectacle de contes musique pour le Jeune public

Missions règulières



Le Musée des Arts Forains Paris 12e pour les ouvertures de Noël, Festival du Merveilleux depuis 2012

Communication relations publiques auprès des Comités d'Entreprises et Associations

Préventes de place, Fidélisation, partenariats

Missions Passées



Collectif Or Normes (Poitiers)

création 2017/2018 Albatros de Fabrice Melquiot mise en scène Christelle Derré

Grain d'aile d'après Paul Eduard JP dès 4 ans

Gisèle La Rochelle/Poitiers/Avignon 2016

La maladie de la mort de Marguerite Duras Avignon 2012, 2014 Paris Théâtre de Belleville /Civray (86)



La compagnie Simagine - Paris pour le spectacle

Le petit poisson futé comme ça d'après Kipling - JP rentrée 2012

et les "Lectures-Ciné" en Médiathèques et Bibliothèques + Salon du livre (91) mars 2013, 2014

La Cantine de l'amour Kristian Hallberg 2015

Autres petites formes



La Compagnie TOUTITO TEATRO - Cherbourg - JP

OBO le rêve d'un roi - Théâtre Gestuel et Visuel tournée 2013

Monsieur M. - Théâtre Gestuel et Visuel - Marionnette



Le collectif Rancho All Stars

Relations Presse / Relations publiques / Com

spectacle Frous-Frous cabarets de bonnes femmes Fatales :

au point Virgule Dimanche 20 janvier à 17h30

à la comédie Nation du 1er au 22 mars 2013

à la Nouvelle Seine en 2013/2014



La Compagnie des Barriques - Paris / Avignon

Partisans de Régis Vlachos - mes François Bourcier / Avignon OFF 2013



La compagnie des Indiscrets - Limoges

Triptyque 1,2,3 (Pseudo, Plouf et Après)



Communication

Secrets de Paris

Des visites originales et insolites avec un peintre historien.

Compagnie Cinetique - Relances / Diffusion

Portrait Anna Seghers Maison de la Poésie du 13 au 24 février 2013

(Relations publiques Com > twitter, réseaux sociaux, partenariats, CE...)



Responsable des Relations Publiques

Le Théâtre du Lierre Paris 13e de 2002 à 2011

Théâtre de l'Aquarium 2011 Mission 2012

Après une expérience dans les arts graphiques (agences de communication, web agency...) en tant qu'assistante de production, puis chef de projet Internet j'ai décidé de me reconvertir dans le spectacle vivant.

Après 10 ans en poste fixe dans des théâtres parisiens, je recherche des missions ponctuelles en relations publiques, diffusion, conseil communication Print, Web, NTIC, dans le secteur culturel associatif ou en entreprise, de préférence en lien avec des artistes.



