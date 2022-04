Delphine BOUCHEZ

Titulaire du BTS Comptabilité et du DECF, et dotée de 8 ans d’expérience professionnelle, je suis à la recherche d'un poste de comptable dans une entreprise dynamique du territoire de Belfort.



Autonome, rigoureuse et volontaire, je m'adapte rapidement à toute nouvelle situation.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Comptabilité

Plans d'actions pour améliorer la trésorerie

Adaptabilité

Rigueur

Autonomie