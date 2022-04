Delphine BOUISSET

De formation Bac + 2 (Deug de Gestion A.E.S et Dut de Gestion) j'ai intégré le groupe Adecco suite à un stage de six mois effectué au sein d'une agence de travail temporaire Adia. J'ai commencé sur un poste d'Assistante d'agence puis d'Assistante de recrutement pour occuper désormais le poste de Responsable de recrutement.Je travaille depuis sept ans chez Adecco.

Ma fonction consiste à piloter la partie recrutement sur une agence. Je m'occupe avec l'aide d'une assistante de recrutement de pourvoir aux demandes de nos clients en m'assurant de déleguer le profil le mieux adapté dans les temps impartis. Nous nous devons d'etre efficace et réactif.Des visites réguliéres auprés de nos clients sont réalisées pour mesurer leur satisfaction.



Mes compétences :

Rigueur

Ténacité