Delphine BOUYSSET

Asys est éditeur et intégrateur de solutions pour la gestion des temps & des activités et la planification. 1 200 clients PME, Grands comptes et établissements publics utilisent les solutions Asys en France, en Europe et en Afrique. Asys propose également une gamme complète en matière de badgeuses et contrôle d’accès.



Asys offre à ses clients des solutions adaptées à leur besoins aux travers de deux logiciels : Chronos et So’Horsys. Disponibles en mode SaaS ou licence, dotés d’une grande richesse fonctionnelle, les solutions Asys répondent aux besoins des entreprises de tous secteurs d’activités (industrie, retail, services, logistique, collectivités publiques, secteur hospitalier, …). Disponible sur PC et mobile, les solutions Asys sont utilisées par les managers et les salariés (Portail collaborateur). En 2017, Asys réalise un chiffre d’affaires de 10m€ avec 90 collaborateurs.



www.asys.fr



