Helene AUBIN

KPDP Consulting Lancement de l’écosystème NewKap

L’année qui vient de s’achever a été celle du renouveau pour KPDP Consulting.

Les marchés et nos clients évoluant sans cesse, nous avons imaginé NewKap, un réseau de trois cabinets de conseil, implantés en France, au Benelux et demain à Londres et Singapour.

NewKap nous permettra de nous positionner de façon globale, avec une approche de spécialistes, sur les sujets de nos clients : KPDP Consulting (expertise risques et finance), Lamarck FS (finance de marché et SI financiers) et Alturink (expertise IT et support métier).



Mes compétences :

Commerce

Management

Conseil