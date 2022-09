Etienne BOUISSET

Après une enfance passée en Espagne, je reviens en France pour mes études secondaires, puis intègre une école de commerce international, l’Ecole Supérieure de Commerce Extérieur.



Mes stages à l’étranger (Hong Kong et Londres) ainsi que mes échanges universitaires (Madrid et Brisbane) me permettent de devenir trilingue, et consolident mes capacités d’adaptation ainsi que mon ouverture d’esprit.



Dès l’obtention de mon diplôme, je rejoins le groupe Air France en intégrant les équipes commerciales et marketing de Servair (filiale Catering) pour prendre en charge un portefeuille de clients étrangers.



Un an et demi plus tard, je prends la responsabilité commerciale du réseau moyen courrier d’Air France chez Servair.



En 2010, je rejoins DOHLER, un groupe international spécialisé dans les ingrédients pour l’industrie agroalimentaire, en tant que responsable commercial GMS et Foodservice.

En 2012 la filiale France me confie la responsabilité de comptes industriels.



J’occupe aujourd’hui toujours ce poste.



Marié, j’ai un enfant (1an) et attends le second (fév. 2013).



J’aime autant le sport d’équipe que les défis individuels, et alterne entre le football que je pratique en club (champions Ile de France 2012 FFSE) et la course à pied (3h04 au Marathon de Paris 2012).



COMPETENCES CLES :

- Autonomie

- Organisation et coordination de projets

- Esprit d’analyse et de synthèse

- Adaptabilité et sens relationnel





Mes compétences :

Agroalimentaire

Audit

Conseil

Export

Food

International

International Sales

Marketing

Marketing International

Sales