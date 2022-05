EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



• Product Manager pour Emailvision, leader international du software as a service (SaaS) pour l’email marketing et le social marketing (depuis janvier 2011).



• Chef de Produits pour E-T-A-I, groupe InfoPro (depuis octobre 2008).

Gestion d'un portefeuille de produits multimédia existant et lancement de nouveaux projets stratégiques de migration des offres "papier" et "locales" vers du 100% web.



• Chef de Produits pour Cégedim Logiciels Médicaux (2006 - fin 2008).

Gestion de plusieurs logiciels (Médiclick MAC/PC, RESIP Stand Alone, Médigest) et pilotage de projets (Services en ligne, écrans de veille promotionnels...).



• Chef de Produit du logiciel Médiclick MAC/PC pour Cégedim Logiciels Médicaux (depuis février 2005).

Véritable interface entre les différents services de la société, assurant une bonne communication sur le produit, spécialiste sur mon logiciel, et véritable Chef de Projet dans l'évolution du logiciel et de ses fonctionnalités mais aussi représentation du logiciel auprès des publics cibles et qualification/formation du réseau de distribution.



• Commercial et démonstrateur pour Apple Computers lors de diverses campagnes de promotion (Apple Expo…) via la société MGS Promotion. (2004).



• Réalisation d’un mémoire pour United Musics Company, maison de disques et distributeurs de labels indépendants en France et en Europe. (janvier à juillet 2003)

Sujet : Développement de UMC en Europe : Etude du marché anglais et allemand, de la distribution et de la promotion de l’artiste.



• Responsable Partenariat, chez Venere.com, site de réservation en ligne d’hébergements touristiques, leader sur le marché italien. (juillet à décembre 2002)

Développement d’une nouvelle activité, l’hébergement extra-hôtelier (appartements, gîtes, B&B) dans la France entière et une partie de la Suisse, avec étude préalable des marchés.



• Mission export pour Végarom International (janvier à février 2002)

Étude sur le marché des arômes alimentaires au Royaume-Uni

Recherche de prospects et analyse de la concurrence



• Assistant chef de rayon à KIABI Barcelone (Espagne) dans le cadre d’un stage à l’ étranger (10 semaines durant l’été 2001)

Responsable de l’opération commerciale « Rentrée des classes »



LANGUES ET SEJOURS



Espagnol Langue maternelle.

Obtention du diplôme de la Chambre de Commerce Espagnole en 2002



Anglais Courant.

Obtention du diplôme de la Chambre de Commerce Britannique en 2002

Obtention du TOEFL en 2003 (Score informatique : 260)





DIVERS



• Informatique : Excel, Word, MS Project, PowerPoint, Camtasia, Keynote, Windows, Mac OS X, Photoshop, Filemaker…

• Sports : Tennis, Basket-ball, Volley-ball, Football.

• Bande dessinée, théâtre, cinéma, montage vidéo.

• Permis de conduire (obtenu en 2000)



