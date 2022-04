Delphine BOURA

IDENTITÉ GRAPHIQUE & ÉDITION

Compétences:



- Conception et réalisation de supports de communication

- Conception et rédaction de messages

- Conception, mise en œuvre et suivi d’évènements



Mais aussi:



- Recrutement de nouveaux clients & fournisseurs, recherche d’axes de développement

- Valorisation de l’image et des relations de l’entreprise auprès des prescripteurs et fournisseurs

- Commercialisation d’un hôtel, élaboration et suivi du plan d’action commercial et marketing

- Management d'équipe (recrutement, intégration, formation, suivi et gestion administrative)

- Fidélisation du client à l’interne, promotion des services offerts et garantie de la qualité

- Optimisation des résultats et promotion des ventes (Yield management, analyse du développement du marché, suivi du compte d’exploitation)





Evolution professionnelle:



Collaboratrice du groupe Accor depuis 8 ans j'ai évolué au sein de différentes marques h^tellières et notamment Suitehotel dès sa création.

J’occupe aujourd’hui le poste d’adjointe de direction chargée des opérations commerciales et marketing.





Ce poste m’a permis de participer activement à la communication d’entreprise interne et externe.

Cette fonction a été l’élément déclencheur d’un nouveau projet.



Souhaitant m'investir dans le domaine de la Communication, j’ai suivi une formation spécifique (CCIP):



- la partie théorique (stratégies, techniques et environnement de la communication)

- la mission au sein d’une agence de communication où j'ai pu mettre à profit mon aisance relationnelle notamment en initiant des actions de prospection.



Exemple de réalisations:

- Conception,réalisation et rédaction de plaquettes commerciales et de flyers promotionnels,

- conception, réalisation et rédaction d'articles d'une newsletter,

- mise en forme de guides,

- conception de logo ou bloc signature,

- élaboration de fichiers presse et rédaction de communiqués de presse.





Aujourd'hui je souhaite intégrer l'équipe d'une agence de communication ce qui permettrait d'allier mon expérience professionnelle terrain avec mes connaissances techniques et pratiques



Mes compétences :

Créativité

Curiosité

Dynamisme