James TCHICAYA

Rédacteur web / Community Manager avec les compétences suivantes:



> rédaction de contenus web / éditoriaux

> animation des communautés clients particuliers et pros (artisans, créateurs d'entreprises, etc.)

> création et animation de pages (comptes) Facebook, Twitter, Google +

> traduction de sites et applications web Français vers Anglais ou Italien (Anglais courant / Italien bilingue)

> réalisation de supports de communication

> Veille concurrentielle







Mes compétences :

Rédaction