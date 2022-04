Delphine BOURSAUD

J'ai acquis plus de 6 ans d'expérience chez des éditeurs de progiciels, spécialisés dans la grande distribution.



Après plusieurs années passées sur du développement VB.NET WinForms, je me suis orientée vers le développement Web (C# MVC/Jquery/Html5/Css3) depuis Juillet 2013.



Synthèse de mes compétences :

o analyse des besoins

o choix de la solution technique

o rédaction de spécifications techniques

o conception et développement

o suivi des développements

o recette technique et fonctionnelle

o respect des normes et des standards

o rédaction des documentations

o support et formation des utilisateurs



Objectifs: Ingénieur Concepteur / Ingénieur Études & Développement Web Front-End / Chef de projet

Mobilité : Aquitaine



Mes compétences :

Analyse des besoins

Recette fonctionnelle

Documentation

Conception

Développement informatique

Sens du contact

Spécifications techniques

Javascript, Jquery

HTML5

CSS3

Microsoft Transact-SQL, PL/SQL

XML

Microsoft Windows 2008 Server

C#

XPath

Ajax

Visual Basic 6

PROGRESS (OpenEdge ABL)

Linux Red Hat

shell scripting

Web Services

UML/OMT

Microsoft SQL Server 2005/2008

Chrome DevTools

AjaxMinifier

Google API

razor asp.net 4.5