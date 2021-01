Frédéric CHASSAGNE

Sorti de l'ISIMA en septembre 2004, j'ai intégré la société DELTA MU Conseil dans laquelle j'avais effectué mon stage dans laquelle j'occupais un poste de Chef de Projet IT sur les technologies .net dans cette société.



DELTA MU Conseil est une société de Métrologie qui propose une partie Conseil ainsi qu'une partir logiciels. Spécialisée dans les technologies Microsoft, la société est Certified Partner depuis 2004. Elle développe, en .net, un ERP du nom d'OPTI MU. C'est sur ce produit et ses dérivés que j'évoluais.



Depuis 2008, j'ai intégré la société Atos Origin où j'évolue dans le même domaine technique (applications .net, Biztalk).



Parmi mes passions, on trouve depuis toujours le jeu d'échecs. C'est une passion à laquelle j'ai consacrée beaucoup de temps. J'ai d'ailleurs été 5 fois champion d'Auvergne Jeunes. Après un break études, je recommence depuis quelques temps à "Pousser du bois".



Egalement dans mes centres d'intérêts, la randonnée et plus récemment la Photo.

Depuis 2006, je suis en charge d’un cours de .net / Web Services à l’ISIMA ainsi qu’à l’IUT de Clermont-Fd. C’est une expérience intéressante que je recommande à tous. Il est plus difficile d’expliquer quelque chose que de la comprendre. Du coup, cela permet une bonne remise en ordre des concepts qu’on pensait acquis.



Mes compétences :

Biztalk

Microsoft .NET

Architecture

C#

ASP.NET