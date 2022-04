Delphine BOUTY

L'organisation est ma seconde nature. J'ai exercé avec passion mon métier pendant 5 années, pour le compte d'une petite société où la polyvalence était de rigueur.

Après la naissance de mon premier enfant j'ai décidé de mettre un terme à mon activité pour bénéficier d'un emploie du temps plus stable. J'ai intégré une entreprise plus importante et plus rigoureuse: LEROY MERLIN pour laquelle j'exerce le poste de Conseillère de Vente en décoration depuis plus de 5 ans. J'y développe mon sens commercial, ma rigueur et le travail en équipe.





Mes compétences :

autonome

Empathique

Organisée

Sociable