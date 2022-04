Delphine BOUVARD

Spécialiste en gestion de la relation à distance, j'ai acquis une solide expérience en centre de contacts qui m'a permise de développer des compétences opérationnelles, la maîtrise des technologies de couplage de l'informatique et des télécommunications, management et conduite du changement.

Pour tous les besoins dans le domaine de la gestion de la relation client: amélioration ROI, optimisation proces et satisfaction client, outils CRM, depuis 5 ans j'accompagne les clients et entreprises dans leurs choix, la mise en oeuvre et le déploiement des solutions avec comme objectif la réduction des coûts tout en améliorant la satisfaction client.



Mes compétences :

Optimisation de processus

Contrats de partenariat

Mangement operationnel

Conduite du changement

Gestion de production

Outils CRM

Dimensionnement –planification

Formation

Optimisation de la performance

Management commercial

Gestion des compétences

Conduite de projets

Outils de pilotage

Recrutement