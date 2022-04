Delphine BOUVRON

L’Afrique Australe vous fait rêver ? Envie de découvrir ses paysages magnifiques et ses terres gorgées de traditions, loin des sentiers battus ?



J’ai créé saSafari il y a 4 ans.



Avec mes associés, nous avons la passion de faire découvrir l’Afrique Australe et d’apporter un service totalement personnalisé aux clients.

Attentionnés à chaque détail, au plus près des attentes de chaque voyageur, nous ne vendons pas un produit, nous créons un voyage avec et pour le voyageur.



Mes différents voyages en Afrique australe m’ont persuadée qu’il manquait un lien entre les lodges écotouristiques et les Européens. D’un côté, des équipes pleinement investies dans la préservation de la nature et l’aide aux populations locales. De l’autre, des voyageurs voulant aller au-delà du simple voyage touristique.



Aujourd’hui j’ai à cœur de faire se rencontrer des équipes impliquées en Afrique Australe dans la préservation de la nature et des voyageurs d’Europe qui partagent le même rêve.



Pour en savoir plus : http://sasafari.com/fr/





Voyages sur mesure en Afrique Australe