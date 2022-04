Delphine BUTEAU

De formation atypique, autodidacte, mon parcours stable mais varié, m'a permis d'acquérir une très grande polyvalence dans les métiers de l'exploitation logistique et la distribution.





Après une année et demi pendant laquelle j'ai eu à remplir une mission un peu particulière, je suis aujourd'hui ultra motivée et étudie toute opportunité professionnelle, alors contactez moi!



Mes compétences :

Ordonnancement

Adaptabilité

Gestion budgétaire

Relation fournisseurs

Gestion de la relation client

Gestion de parc automobile

Management

Analyse des besoins

Gestion de projet

Autonomie professionnelle

Réglementation et organisation du transport

Rigueur

Analyse

Réactivité

Sens de l'initiative

Reporting

Règlementation sociale et syndicale

Gestion des stocks et entreposage

Management opérationnel

Droit du travail

Logistique