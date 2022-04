Delphine CALLU

Spécialiste en comportement animal rongeur (apprentissage et mémoire) et dans une moindre mesure en neuropsychologie chez l'enfant, je participe actuellement à l'évaluation de projets de recherche en neurosciences dans le cadre de demandes de financement et je réalise le suivi scientifique des projets qui ont été financés.



Mes compétences :

Recherche

Neurosciences

Chirurgie

Vulgarisation scientifique

Chef de projet

Équitation

Management