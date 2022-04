Delphine CAMILLERI

J'ai rejoint Legrand en 1998 en tant que responsable commerciale pour la filiale France. Après 7 ans passés à visiter les grandes surfaces de bricolage et les installateurs électriciens, je deviens chef de publicité puis responsable de la communication pour la marque Legrand en France, puis pour toutes les marques en France. Je suis nommée en 2014 Directrice de la communication Interne et des Relations Extérieures pour le Groupe.

Dyanmique, curieuse et enjouée, j'ai acquis une très bonne connaissance de tous les métiers liés à la communication. Manager et également conseiller auprès de la Direction, j'interviens aujourd'hui sur des périmètres très variés qui touchent à la marque employeur (interne et externe) ainsi qu'à l'engagement.



Mes compétences :

Communication RH

Accompagnement de dirigeants

Communication événementielle

Stratégie de communication

Stratégie digitale

Management des ventes

Vente B2B

Accompagnement au changement

Communication corporate

Communication interne

Communication externe

Relations Publiques

Communication orale

Relations Presse

Aisance relationelle