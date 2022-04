Delphine CAMPAGNAC

Après un bac B, je me suis inscrite à Nanterre. Une licence en d'Histoire de l'Art, un Master 1 en Documentation et un Master 2 en Communication : voilà mon parcours universitaire !

Au sein de la Ratp, d'Areva, d'Afaq, d'Alcatel, d'ISS et du CESI, j'ai occupé des postes de Responsable de Communication, d'Attachée de Presse, de Responsable Etudes & Contenus (Cesi) puis actuellement de Chargée de Communication & Marketing Senior chez Capgemini. Communication écrite, réseaux sociaux, organisation d'événements, veille et enquêtes en ligne sont donc au programme !



Mes compétences :

Revue de presse

Emailing

Réseaux sociaux

Organisation d'évènements

Rédaction de contenus

Newsletter

Études marketing

Marketing opérationnel