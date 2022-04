Delphine CANET

Responsable QSE et production, 14 ans d'expérience en milieu industriel multi-sites.



En charge de faire appliquer la politique de l'entreprise au sein des processus, du suivi du système de management QSE, du traitement des réclamations clients , non-conformités internes et fournisseurs, du suivi des indicateurs et de la mise en place des actions d'amélioration.



Responsable du suivi des réglementations applicables aux sites soumis à autorisation (ICPE,SEVESO).



Supervise les services production et maintenance de façon à obtenir les plus bas coûts de production avec les meilleurs délais.

Assure la cohésion et la motivation des équipes.



Mes compétences :

Pack office

Illustrator

Audit

Qualité

Norme ISO 9001 V2008

Réglementation ICPE

OHSAS 18001

Norme ISO 14001

Management