Delphine CAPELLE

Autonome et performante dans l’organisation du travail, esprit d’équipe

Recueil et traitement des données avec méthode, hiérarchisation des urgences, prise d'initiative, réactivité et adaptabilité aux rythmes, procédures et personnes





Mes compétences :

Traitement de l'information

Reporting

Aide à la décision

Appels d'offres

Gestion administrative

Synthèse rédactionnelle

Normes rédactionnelles

Accueil physique et téléphonique

Gestion budgétaire

Planification

Adaptabilité

Suivi de chantiers

Relationnel

Coordination

Coaching d'équipe

Communication

Bureautique

Organisation d'évènements

Assistanat de direction