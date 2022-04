Delphine CARNET

Poste actuel : responsable UAP rattaché au directeur industriel, poste d'animation d'équipe de 150p (en 3*8)

Pacours professionnel : basé sur la complémentarité de domaine : qualité - environnement - sécurité et ergonomie, qui permet de stabiliser une expérience professionnelle par le management de projet (mise en oeuvre de la norme ISO 14001) et d'évoluer vers le management d'équipe.

basé également sur l'aptitude à s'adapter aux changements, à prendre des décisions, à travailler seule & en équipe.



Formation : en alternance, du DEUST Propharcos au DESS Ergonomie, permettant ainsi d'intégrer rapidement le monde du travail et la réalité de la problématique industrielle ( sur 5 ans d'études 3 ont été consacrées aux stages en entreprise dans divers dommaine : industrie pharmaceutique humaine - animale - cabinet de conseil - industrie automobile - centre de rééducation hospitalier)



Mes compétences :

Environnement

Management

Qualité

Responsable environnement

Responsable qualité

Audit

budgets

ISO 14001 Standard

Calibration