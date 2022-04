Delphine CASARETO

Polyvalente, j'ai une expérience de 12 ans en ressources humaines et finance. Animée par les relations humaines et voulant parfaire mes compétences RH, j'ai complété ma formation initiale en école de commerce par une licence de psychologie. J'aime le travail en équipe, rechercher des solutions, apprendre et transmettre.



Mes compétences :

Comptabilité

Contrôle de gestion

Finance

Gestion Finance Comptabilité

Management

Paie

Ressources humaines