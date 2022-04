Delphine CASSEL

De formation comptable, j'ai exercé ce métier pendant 10 ans dans le privé. Travaillant pendant quelques temps dans des entreprise familiales, j'ai pu exercer aussi en secrétariat et en gestion.

J'ai décidé de créer Des Charges et Vous afin de me mettre aux services des TPE et Artisans.

Organisée, dynamique et réactive, je vais vous permettre de vous recentrer sur votre cœur de métier.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Administratif

Gestion de trésorerie

Secrétariat

Comptabilité