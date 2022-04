Delphine CAYOL

Consultante en recrutement KELLY SERVICES, je suis spécialiste des métiers tertiaire; j'interviens sur tous les profils office et commerce. J'accompagne les candidats dans leur recherche d'emploi et les entreprises dans leur recherche de nouveaux talents.



Depuis plus de 60 ans, Kelly s'est imposé comme un des leaders mondiaux du recrutement et des solutions de ressources humaines.



Vous avez des besoins en recrutement

Kelly peut vous aider sur l'ensemble de vos besoins en Intérim, CDD, CDI, externalisation...





Mes compétences :

Anglais

COMMERCE

Life Science

Recrutement

Vente